"Динамо" после поражения от "Пафоса" уничтожило "Рух" в УПЛ (видео)
"Бело-синие" одержали вторую победу подряд на старте чемпионата Украины.
"Динамо" на выезде разгромило "Рух" в матче 2-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Украина" во Львове завершился со счетом 1:5.
На 21-й минуте счет во встрече открыл защитник "бело-синих" Тарас Михавко.
Во втором тайме подопечные Александра Шовковского отгрузили в ворота соперника еще четыре мяча. На 47-й минуте автоголом отличился защитник львовян Виталий Холод.
Далее за столичный клуб забивали Виталий Буяльский (65-я минута), Максим Брагару (77-я минута) и Александр Яцык (80-я минута).
"Желто-черные" ответили лишь одним голом на 88-й минуте, автором которого стал Бабукар Фаал.
Обзор матча "Рух" – "Динамо"
Для "Динамо" (6 очков) это вторая победа подряд на старте нового сезона УПЛ. В первом туре киевляне обыграли "Верес" (1:0).
"Руха" имеет в своем активе 3 балла, ведь в стартовом туре одолел дебютанта элитного дивизиона "Полтаву" (2:1).
Напомним, на неделе "Динамо" проиграло кипрскому "Пафосу" (0:1) в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Ответный поединок состоится 12 августа.