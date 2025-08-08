"Динамо" после поражения от "Пафоса" уничтожило "Рух" в УПЛ (видео)

"Динамо" Киев / © ФК Динамо Киев

Реклама

"Динамо" на выезде разгромило "Рух" в матче 2-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Украина" во Львове завершился со счетом 1:5 .

На 21-й минуте счет во встрече открыл защитник "бело-синих" Тарас Михавко.

Во втором тайме подопечные Александра Шовковского отгрузили в ворота соперника еще четыре мяча. На 47-й минуте автоголом отличился защитник львовян Виталий Холод.

Реклама

Далее за столичный клуб забивали Виталий Буяльский (65-я минута), Максим Брагару (77-я минута) и Александр Яцык (80-я минута).

"Желто-черные" ответили лишь одним голом на 88-й минуте, автором которого стал Бабукар Фаал.

Обзор матча "Рух" – "Динамо"

Будет добавлен в скором времени.

Для "Динамо" (6 очков) это вторая победа подряд на старте нового сезона УПЛ. В первом туре киевляне обыграли "Верес" (1:0).

Реклама

"Руха" имеет в своем активе 3 балла, ведь в стартовом туре одолел дебютанта элитного дивизиона "Полтаву" (2:1).

Напомним, на неделе "Динамо" проиграло кипрскому "Пафосу" (0:1) в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Ответный поединок состоится 12 августа.