"Динамо" после вылета из Кубка Украины в зрелищной "перестрелке" одолело "Александрию" (видео)

Дубль Владимира Бражко, а также голы Владислава Ваната и Виталия Буяльского обеспечили киевлянам непростую победу.

"Динамо" обыграло "Александрию" в матче 9-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Напряженный поединок на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве завершился со счетом 4:2 .

"Бело-синие" вышли вперед на 15-й минуте. Александр Андриевский со штрафного с левого фланга выполнил подачу на ближнюю штангу, Александр Караваев головой сбросил на дальнюю, а там Владимир Бражко слета отправил мяч в ворота.

На 43-й минуте подопечные Руслана Ротаня отыгрались. После навеса с углового защитник "Динамо" Александр Сирота сыграл головой, а бразильский полузащитник "Александрии" Джевани на дальней штанге переправил мяч в сетку.

Однако уже в следующей атаке киевляне вернули себе преимущество в счете – Владислав Ванат в падении на ближней штанге замкнул прострел от Андрея Ярмоленко.

На самом старте второго тайма александрийцы во второй раз в этом матче восстановили паритет. На 47-й минуте Владислав Калитвинцев навесил со штрафного с левого фланга, Караваев выбил мяч, но Даниил Скорко на подборе отличным дальним ударом попал в левый нижний угол.

"Бело-синие" большими усилиями пытались вырвать победу и на 83-й минуте в третий раз повели в счете. После навеса с углового Ванат сбросил головой на дальнюю штангу, где Бражко вколотил мяч под перекладину, оформив дубль в поединке.

А в компенсированное время Виталий Буяльский установил окончательный счет в матче, из пределов вратарской замкнув передачу с левого края штрафной от Владислава Кабаева.

После этого матча "Динамо" (15 очков) занимает пятое место в УПЛ, но имеет три игры в запасе. "Александрия" (8 баллов) располагается на 13-й позиции. Лидирует в чемпионате с 18 пунктами "Шахтер".

В следующем туре команда Мирчи Луческу 6 октября на выезде сыграет с "Полесьем", а подопечные Ротаня днем позже в гостях встретятся с ЛНЗ.

Напомним, на этой неделе оба клуба играли матчи 1/8 финала Кубка Украины. "Александрия" вырвала победу над "Рухом", а "Динамо" потерпело сенсационное поражение от "Оболони" и вылетело из турнира.

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