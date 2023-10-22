"Динамо" потерпело поражение от "Днепра-1" в центральном матче 11-го тура УПЛ

"Динамо" уступило "Днепру-1" в центральном матче 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол в этой игре днепряне забили на старте первого тайма. На 13-й минуте оборона "бело-синих" провалилась, чем воспользовался Алексей Гуцуляк и, получив передачу от Александра Филиппова, из пределов штрафной площадки отправил мяч в левый угол.

На 32-й минуте подопечные Мирчи Луческу могли сравнять счет. Александр Сирота оказался первым на подборе после подачи со штрафного и точно пробил в дальний угол. Однако арбитр не засчитал этот гол, а после просмотра видеоповтора зафиксировал офсайд у Владимира Бражко, который находился на линии полета мяча.

Так что на перерыв команда Юрия Максимова ушла при минимальном преимуществе в счете. Во втором тайме динамовцы больше атаковали и пытались спастись от поражения, но не смогли этого сделать.

Отметим, что "Динамо" потерпело второе поражение подряд в УПЛ. Перед международной паузой "бело-синие" в большинстве проиграли "Полесью" (2:3). В свою очередь, днепряне одержали четвертую победу подряд в отечественном первенстве.

После этого матча "Динамо" (15 очков) опустилось на седьмое место в чемпионате Украины. Правда, у команды Луческу есть сразу три поединка в запасе.

"Днепр-1" (18 баллов) обошел киевлян в турнирной таблице и поднялся на шестую позицию. У подопечных Максимова две игры в запасе.

В следующем туре УПЛ столичный клуб на выезде встретится с "Колосом", а днепровский коллектив в гостях сыграет с "Кривбассом". Оба матча состоятся 28 октября.

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