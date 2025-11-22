- Дата публикации
"Динамо" потерпело поражение от "Колоса" в УПЛ
Подопечные Александра Шовковского проиграли третий матч подряд в чемпионате Украины.
"Динамо" потерпело поражение от "Колоса" в выездном поединке 13-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Колос" в Ковалевке завершился со счетом 2:1.
В первом тайме клуб из Ковалевки дважды поразил ворота киевлян – Юрий Климчук оформил дубль, забив на 9-й и 37-й минутах встречи.
Во втором тайме "бело-синие" сократили отставание благодаря точному удару Шолы Огунданы на 86-й минуте игры, но поражения не смогли избежать.
Обзор матча "Колос" – "Динамо"
Для "Динамо" это третье подряд поражение в УПЛ. До этого подопечные Александра Шовковского проиграли донецкому "Шахтеру" (1:3) и уступили черкасскому ЛНЗ (0:1).
Таким образом, "Динамо" (20 очков) опустилось на промежуточное пятое место в УПЛ. "Колос" (22 балла) после победы над действующим чемпионом поднялся на четвертую строчку.
В следующем туре чемпионата Украины киевляне 1 декабря примут "Полтаву", а подопечные Руслана Костышина 28 ноября на выезде сыграют против "Оболони".
Перед этим "Динамо" 27 ноября проведет гостевой матч с кипрской "Омонией" в рамках основного раунда Лиги конференций.