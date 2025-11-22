"Динамо" потерпело поражение от "Колоса" в УПЛ

"Динамо" – "Колос" / © ФК Динамо Киев

"Динамо" потерпело поражение от "Колоса" в выездном поединке 13-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Колос" в Ковалевке завершился со счетом 2:1 .

В первом тайме клуб из Ковалевки дважды поразил ворота киевлян – Юрий Климчук оформил дубль, забив на 9-й и 37-й минутах встречи.

Во втором тайме "бело-синие" сократили отставание благодаря точному удару Шолы Огунданы на 86-й минуте игры, но поражения не смогли избежать.

Обзор матча "Колос" – "Динамо"

Для "Динамо" это третье подряд поражение в УПЛ. До этого подопечные Александра Шовковского проиграли донецкому "Шахтеру" (1:3) и уступили черкасскому ЛНЗ (0:1).

Таким образом, "Динамо" (20 очков) опустилось на промежуточное пятое место в УПЛ. "Колос" (22 балла) после победы над действующим чемпионом поднялся на четвертую строчку.

В следующем туре чемпионата Украины киевляне 1 декабря примут "Полтаву", а подопечные Руслана Костышина 28 ноября на выезде сыграют против "Оболони".

Перед этим "Динамо" 27 ноября проведет гостевой матч с кипрской "Омонией" в рамках основного раунда Лиги конференций.