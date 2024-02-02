"Динамо" потерпело поражение в четвертом контрольном матче на сборах в Турции (видео)

Подопечные Александра Шовковского уступили болгарскому клубу "Левски".
В пятницу, 2 февраля, киевское "Динамо" провело свой четвертый товарищеский матч на зимних учебно-тренировочных сборах в Турции. "Бело-синие" проиграли болгарскому "Левски" со счетом 0:1.
Единственный гол в этой встрече болгарский клуб забил в первом тайме – на 22-й минуте результативный удар нанес форвард Патрик-Габриэль Галчев.
Полное видео матча "Динамо" – "Левски"
Отметим, что в предыдущих спаррингах на турецких сборах "Динамо" уступило косовскому клубу "Балкани" (0:2), проиграло польской "Легии" из Варшавы (1:3) и одержало разгромную победу над "Пахтакором" из Узбекистана (5:1).
Следующий товарищеский матч "Динамо" проведет в четверг, 8 февраля, против латвийской "Лиепаи".
Напомним, "Динамо" отправилось на зимний перерыв на пятом месте в УПЛ, набрав 28 очков после 14 сыгранных матчей. Имея три поединка в запасе, "бело-синие" по потерянным очкам вместе с "Шахтером" лидируют в чемпионате Украины.
После зимней паузы турнир возобновится 24 февраля (базовая дата): в 18-м туре УПЛ "Динамо" сыграет против "Металлиста 1925".
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