"Динамо" потерпело разгромное поражение в первом матче 2023 года

Во вторник, 24 января, киевское "Динамо" провело первый поединок на зимнем сборе в Турции.

Команда Мирчи Луческу разгромно проиграла самому титулованному клубу Австрии – венскому "Рапиду". Товарищеский матч завершился поражением "бело-синих" со счетом 0:4 .

На 13-й минуте мяч в свои ворота срезал Илья Забарный, а затем за "Рапид" забили Брухшталлер (32', 48') и Мюллер (80').

После поединка с "Рапидом" киевляне запланировали ряд других контрольных матчей.

В частности, соперниками "Динамо" будут словенский "Марибор" (28 января), австрийская "Аустрия Лустенау" (31 января), болгарский "Лудогорец" (3 февраля) и северомакедонская "Шкендия" (6 февраля).

Первую часть сезона "Динамо" завершило на третьем месте в УПЛ, набрав 30 очков после 15 матчей. На международной арене киевляне простились с еврокубками, заняв последнее место в группе Лиги Европы.

Свой следующий официальный матч "бело-синие" проведут в рамках чемпионата Украины с "Ингульцом", базовый день тура – 4 марта.

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