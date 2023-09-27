"Динамо" потерпело сенсационное поражение и вылетело из Кубка Украины

Команда Мирчи Луческу не смогла пробиться в четвертьфинал, проиграв в столичном дерби.

"Динамо" уступило "Оболони" в матче 1/8 финала Кубка Украины. Поединок на "Оболонь-Арене" в Киеве завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол в этой встрече был забит во втором тайме. На 57-й минуте Сергей Суханов точно пробил под правую штангу после передачи, которую отдал Игорь Краснопир. Перед этим Сергей Косовский в подкате на правом фланге атаки лишил мяча Владимира Бражко.

Для "бело-синих" это был стартовый поединок в нынешнем розыгрыше национального кубка. В то время как "пивовары" в рамках четвертого предварительного этапа (1/16 финала) обыграли второлиговый "Звягель" (1:0).

"Динамо" не сыграет в 1/4 финала Кубка Украины впервые с сезона-2012/13. Тогда "бело-синие" вылетели от "Шахтера" (1:4) на стадии 1/16 финала.

Добавим, что ранее в четвертьфинал текущего розыгрыша Кубка Украины также вышли донецкий "Шахтер", "Александрия", "Виктория" (Сумы) и житомирское "Полесье".

Поединки 1/4 и 1/2 финала запланированы на 1 ноября 2023-го и 3 апреля 2024 года соответственно. Финал Кубка Украины-2023/24 состоится 15 мая 2024 года.

Напомним, в прошлом сезоне Кубок Украины не проводился. В сезоне-2021/22 турнир был завершен досрочно из-за полномасштабного военного вторжения России в Украину.

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