"Динамо" потерпело сенсационное поражение в первом официальном матче 2023 года

Команда Мирчи Луческу не справилась с "Ингульцом".

Киевское "Динамо" сенсационно уступило петровскому "Ингульцу" в рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе имени Лобановского завершился со счетом 0:2 .

Оба гола гости забили в первом тайме. На 12-й минуте счет открыл Александр Козак, а перед перерывом преимущество "Ингульца" удвоил Владимир Одарюк.

Во втором тайме киевлянам не удалось переломить ход поединка. За весь матч подопечные Мирчи Луческу нанесли лишь три удара в створ ворот против четырех у соперника.

"Динамо" (30 очков) осталось на третьем месте в УПЛ. "Ингулец" (16 баллов) поднялся на 11-ю строчку.

В следующем туре "бело-синие" 12 марта сыграют с "зимним" чемпионом "Днепром-1", а петровцы днем ранее померяются силами с "Металлистом".

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