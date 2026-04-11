"Динамо" потерпело второе поражение подряд в УПЛ

"Металлист 1925" — "Динамо" / facebook.com/metalist1925kh

Реклама

"Динамо" проиграло "Металлисту 1925" в выездном матче 23-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на "Центральном стадионе" в Житомире завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол в этой встрече харьковский клуб забил во втором тайме. На 78-й минуте противостояния точным ударом отличился бывший игрок киевлян Денис Антюх.

Отметим, что динамовцы за весь матч нанесли 9 ударов по воротам, тогда как соперник всего два. Но это не помешало подопечным Младена Бартуловича одержать победу.

Реклама

Обзор матча "Металлист 1925" — "Динамо"

Будет добавлен в скором времени.

Для "бело-синих" это второе поражение подряд в УПЛ. В прошлом туре подопечные Игоря Костюка проиграли "Карпатам" (0:1).

После этого матча "Динамо" (41 балл) осталось на четвертом месте в турнирной таблице УПЛ. "Металлист 1925" (38 очков) продолжает идти на пятой позиции.

В следующем туре УПЛ киевляне 17 апреля примут "Зарю", а харьковчане днем позже сразятся с "Кудровкой".