ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
257
Время на прочтение
1 мин

"Динамо" потерпело второе поражение подряд в УПЛ

Подопечные Игоря Костюка в Житомире уступили "Металлисту 1925".

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Металлист 1925" — "Динамо" / facebook.com/metalist1925kh

"Динамо" проиграло "Металлисту 1925" в выездном матче 23-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на "Центральном стадионе" в Житомире завершился со счетом 1:0.

Единственный гол в этой встрече харьковский клуб забил во втором тайме. На 78-й минуте противостояния точным ударом отличился бывший игрок киевлян Денис Антюх.

Отметим, что динамовцы за весь матч нанесли 9 ударов по воротам, тогда как соперник всего два. Но это не помешало подопечным Младена Бартуловича одержать победу.

Обзор матча "Металлист 1925" — "Динамо"

Будет добавлен в скором времени.

Для "бело-синих" это второе поражение подряд в УПЛ. В прошлом туре подопечные Игоря Костюка проиграли "Карпатам" (0:1).

После этого матча "Динамо" (41 балл) осталось на четвертом месте в турнирной таблице УПЛ. "Металлист 1925" (38 очков) продолжает идти на пятой позиции.

В следующем туре УПЛ киевляне 17 апреля примут "Зарю", а харьковчане днем позже сразятся с "Кудровкой".

Дата публикации
Количество просмотров
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie