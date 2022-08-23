"Динамо" потеряло двух важных футболистов перед ответным матчем с "Бенфикой" в плей-офф Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" понесло кадровые потери накануне второго поединка раунда плей-офф Лиги чемпионов против португальской "Бенфики".
Так, тренерский штаб "бело-синих" во главе с Мирчей Луческу не смогут рассчитывать на Виктора Цыганкова и Дениса Попова.
Об этом наставник киевлян сказал на предматчевой пресс-конференции.
"Важно, что вернется Сидорчук, в первом матче мы пропустили два гола из зоны, где обычно он действует. Но нам также не хватает еще двух футболистов — Цыганкова, который пропустит матч из-за травмы, полученной в первом поединке, и Попова, тоже травмированного ", — сказал Луческу.
Отдельно тренер "Динамо" поделился и общими ожиданиями от второй дуэли с "Бенфикой".
"Бенфика играет в хороший футбол. Организованно, с хорошими комбинациями. Все футболисты опытные и высокого международного уровня имеют огромный потенциал. Рафа Силва, наверное, самый лучший, и для меня сюрприз, что он до сих пор не выступает в большом клубе в другой стране.
Нам нужно отыграть не три, а два мяча, и дальше уже играть экстра-таймы, как мы привыкли проводить уже дважды на выезде к квалификации Лиги чемпионов. Пока лиссабонская команда подготовлена значительно лучше, чем мы. Будем стараться показать хорошую игру перед стартом чемпионата Украины.
Уверен, что завтра на трибунах будет отличная атмосфера, придут много болельщиков. "Бенфика" – лучшая команда Португалии и будет играть на самом высоком уровне. А у нас молодые игроки, которые больше двух месяцев не видели своих семей", — сказал Луческу.
- Ответный матч раунда плей-офф квалификации между "Бенфикой" и "Динамо" состоится во вторник, 23 августа, на "Эштадиу да Луш" в Лиссабоне. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени;
- Текстовая онлайн-трансляция встречи "Бенфика" — "Динамо" будет доступна на нашем сайте;
- Победитель двухматчевого противостояния "Динамо" – "Бенфика" получит право выступить в групповом раунде Лиги чемпионов. Неудачник сыграет в групповом этапе Лиги Европы.
- На пути в раунд плей-офф отбора Лиги чемпионов-2022/23 киевляне победили турецкий "Фенербахче" и австрийский "Штурм". В свою очередь, лиссабонский клуб разобрался с датским "Митьюлландом".
Добавим, что первый матч между киевским и лиссабонским клубами завершился поражением подопечных Мирчи Луческу со счетом 0:2.
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