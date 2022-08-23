"Динамо" потеряло двух важных футболистов перед ответным матчем с "Бенфикой" в плей-офф Лиги чемпионов

Так, тренерский штаб "бело-синих" во главе с Мирчей Луческу не смогут рассчитывать на Виктора Цыганкова и Дениса Попова.

Об этом наставник киевлян сказал на предматчевой пресс-конференции.

"Важно, что вернется Сидорчук, в первом матче мы пропустили два гола из зоны, где обычно он действует. Но нам также не хватает еще двух футболистов — Цыганкова, который пропустит матч из-за травмы, полученной в первом поединке, и Попова, тоже травмированного ", — сказал Луческу.

Отдельно тренер "Динамо" поделился и общими ожиданиями от второй дуэли с "Бенфикой".

"Бенфика играет в хороший футбол. Организованно, с хорошими комбинациями. Все футболисты опытные и высокого международного уровня имеют огромный потенциал. Рафа Силва, наверное, самый лучший, и для меня сюрприз, что он до сих пор не выступает в большом клубе в другой стране.

Нам нужно отыграть не три, а два мяча, и дальше уже играть экстра-таймы, как мы привыкли проводить уже дважды на выезде к квалификации Лиги чемпионов. Пока лиссабонская команда подготовлена ​​значительно лучше, чем мы. Будем стараться показать хорошую игру перед стартом чемпионата Украины.

Уверен, что завтра на трибунах будет отличная атмосфера, придут много болельщиков. "Бенфика" – лучшая команда Португалии и будет играть на самом высоком уровне. А у нас молодые игроки, которые больше двух месяцев не видели своих семей", — сказал Луческу.

Ответный матч раунда плей-офф квалификации между "Бенфикой" и "Динамо" состоится во вторник, 23 августа, на "Эштадиу да Луш" в Лиссабоне. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени;

Текстовая онлайн-трансляция встречи "Бенфика" — "Динамо" будет доступна на нашем сайте ;

; Победитель двухматчевого противостояния "Динамо" – "Бенфика" получит право выступить в групповом раунде Лиги чемпионов. Неудачник сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

На пути в раунд плей-офф отбора Лиги чемпионов-2022/23 киевляне победили турецкий "Фенербахче" и австрийский "Штурм". В свою очередь, лиссабонский клуб разобрался с датским "Митьюлландом".

Добавим, что первый матч между киевским и лиссабонским клубами завершился поражением подопечных Мирчи Луческу со счетом 0:2.

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