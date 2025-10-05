"Динамо" – "Металлист 1925" / © ФК Металлист 1925

Реклама

"Динамо" сыграло вничью с "Металлистом 1925" в матче 8-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве завершился со счетом 1:1 .

"Бело-синие" открыли счет на 35-й минуте встречи – Назар Волошин забил ударом из-за пределов штрафной площадки после передачи Александра Караваева.

Однако во втором тайме харьковчане отыгрались – на 58-й минуте Иван Литвиненко низом пробил в дальний угол. Ассист сделал нигерийский нападающий Питер Итодо.

Реклама

Обзор матча "Динамо" – "Металлист 1925"

"Динамо" потеряло очки в четвертом подряд матче УПЛ. Ранее подопечные Александра Шовковского сыграли вничью против "Оболони" (2:2), "Александрии" (2:2) и "Карпат" (3:3).

После этого матча киевляне с 16 очками занимают второе место в таблице УПЛ, опережая "Кривбасс" по дополнительным показателям. "Металлист 1925" (15 пунктов) идет на пятой позиции.

Лидирует в чемпионате "Шахтер", который имеет в своем активе 17 очков и матч в запасе – сегодня, 5 октября, "горняки" сыграют против ЛНЗ.

В следующем туре "Динамо" 18 октября встретится с "Зарей", а подопечные Младена Бартуловича 20 октября сразятся с "Кудровкой".