"Динамо" потеряло очки в последнем матче года и отпустило "Шахтер" в отрыв

Команда Мирчи Луческу уступает "Шахтеру" два очка.
В рамках 18-го тура украинской Премьер-лиги "Динамо" перед тем, как пойти на зимнюю паузу, принимало луганскую "Зарю". Поединок завершился боевой ничьей – 1:1.
Счет матча на 44-й минуте открыл Виталий Буяльский по передаче Дениса Гармаша. Но уже в начале второго тайма Аллахьяр Сайядманеш восстановил справедливость голом в ворота "киевлян". До конца матча команды больше не забивали.
- "Динамо" осталось на втором месте в чемпионате Украины с 45 очками. "Бело-синие" уступают "Шахтеру" два балла.
- Заря пошла на зимнюю паузу на четвертой позиции, имея 36 очков.
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