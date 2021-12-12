"Динамо" потеряло очки в последнем матче года и отпустило "Шахтер" в отрыв

"Динамо" потеряло очки в последнем матче года и отпустило "Шахтер" в отрыв

Команда Мирчи Луческу уступает "Шахтеру" два очка.

В рамках 18-го тура украинской Премьер-лиги "Динамо" перед тем, как пойти на зимнюю паузу, принимало луганскую "Зарю". Поединок завершился боевой ничьей – 1:1.

Счет матча на 44-й минуте открыл Виталий Буяльский по передаче Дениса Гармаша. Но уже в начале второго тайма Аллахьяр Сайядманеш восстановил справедливость голом в ворота "киевлян". До конца матча команды больше не забивали.

"Динамо" осталось на втором месте в чемпионате Украины с 45 очками. "Бело-синие" уступают "Шахтеру" два балла.

Заря пошла на зимнюю паузу на четвертой позиции, имея 36 очков.

Читайте также:

"Черноморец" победил "Металлист-1925" и покинул зону вылета УПЛ

"Шахтер" победил в последнем матче года и продолжил свое лидерство в УПЛ

"Львов" отобрал очки у "Ворсклы" в последнем матче года