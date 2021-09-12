"Динамо" потеряло перспективного новичка перед стартом в Лиге чемпионов: он объяснил причину

Эрик Рамирес заразился коронавирусом в расположении своей национальной команды.
Летний новичок киевского "Динамо" Эрик Рамирес пропустит предстоящий стартовый матч в групповом этапе Лиги чемпионов против "Бенфики", запланированный на 14 сентября. 22-летний форвард заболел коронавирусом.
Об этом венесуэлец сообщил на своей странице в Instagram. Нападающий отметил, что получил положительный результат теста на COVID-19, когда находился в расположении своей национальной сборной в Южной Америке.
По словам Рамиреса, его самочувствие улучшается. Вскоре Эрик рассчитывает вернуться к тренировкам с "бело-синими".
- Рамирес перешел в "Динамо" со словацкого "ДАК 1904". В прошлом сезоне Чемпионата Словакии венесуэлец провел 35 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 8 результативных передач.
- В составе киевлян он уже успел провести два поединка, отметился голом и ассистом.
- В последнем матче "Динамо" обыграло "Металлист 1925". Столичий клуб лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая на три очка "Шахтер" ..