"Динамо" потеряло перспективного новичка перед стартом в Лиге чемпионов: он объяснил причину

"Динамо" потеряло перспективного новичка перед стартом в Лиге чемпионов: он объяснил причину

Эрик Рамирес заразился коронавирусом в расположении своей национальной команды.

Летний новичок киевского "Динамо" Эрик Рамирес пропустит предстоящий стартовый матч в групповом этапе Лиги чемпионов против "Бенфики", запланированный на 14 сентября. 22-летний форвард заболел коронавирусом.

Об этом венесуэлец сообщил на своей странице в Instagram. Нападающий отметил, что получил положительный результат теста на COVID-19, когда находился в расположении своей национальной сборной в Южной Америке.

По словам Рамиреса, его самочувствие улучшается. Вскоре Эрик рассчитывает вернуться к тренировкам с "бело-синими".

Рамирес перешел в "Динамо" со словацкого "ДАК 1904". В прошлом сезоне Чемпионата Словакии венесуэлец провел 35 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 8 результативных передач.

В составе киевлян он уже успел провести два поединка, отметился голом и ассистом.

В последнем матче "Динамо" обыграло "Металлист 1925". Столичий клуб лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая на три очка "Шахтер" ..

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку