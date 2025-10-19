"Динамо" повторило клубный антирекорд по серии матчей без побед в УПЛ

Александр Шовковский / © ФК Динамо Киев

Киевское "Динамо" повторило клубный антирекорд по серии матчей без побед в украинской Премьер-лиге (УПЛ).

В поединке 9-го тура УПЛ "бело-синие" сыграли вничью с "Зарей" (1:1). Этот матч стал пятым подряд в чемпионате Украины, в котором подопечные Александра Шовковского не смогли победить.

Перед этим "Динамо" сыграло вничью против "Оболони" (2:2), "Александрии" (2:2), "Карпат" (3:3) и "Металлиста 1925" (1:1).

Таким образом, киевляне повторили клубный антирекорд, установленный в сезоне-2017/18. Тогда динамовцы под руководством Александра Хацкевича также не могли победить пять матчей подряд: ничьи с "Вересом" (0:0), "Зарей" (4:4), "Шахтером" (0:0), "Карпатами" (1:1) и поражение от "Черноморца" (1:2).

В то же время "Динамо" обновило клубный рекорд по серии без поражений в УПЛ, которая теперь составляет 41 поединок – 27 побед и 14 ничьих.

Отметим, что рекордная в истории УПЛ серия без поражений принадлежит донецкому "Шахтеру". "Горняки" не проигрывали 55 матчей подряд в чемпионате в период с июля 2000-го по август 2002 года.

Сейчас "Динамо" с 17 очками после девяти сыгранных матчей занимает третье место в УПЛ. "Бело-синие" на один балл отстают от "Шахтера" и на два пункта от лидирующего "Кривбасса".

В следующем туре УПЛ киевляне 26 октября примут "Кривбасс". Перед этим команда Шовковского 23 октября на выезде сыграет с турецким "Самсунспором" в Лиге конференций.