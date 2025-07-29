"Динамо" повторно разбило "Хамрун Спартанс" и вышло в 3-й раунд отбора Лиги чемпионов (видео)

"Хамрун Спартанс" – "Динамо" / © ФК Динамо Киев

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Киевское "Динамо" разгромило мальтийский "Хамрун Спартанс" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2025/26. Номинально домашний для украинского клуба поединок на "Арене Люблин" в польском Люблине завершился со счетом 3:0 .

Первая встреча между этими командами состоялась неделю назад на Мальте и завершилась разгромной победой чемпиона Украины со счетом 3:0.

В ответном матче подопечные Александра Шовковского могли открывать счет уже на 12-й минуте, но гол Кристиана Биловара был отменен из-за того, что защитник "Динамо" подыграл себе рукой после подачи Николая Шапаренко с углового.

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На 28-й минуте "бело-синие" все же открыли счет – Владислав Ванат перехватил мяч возле ворот чемпиона Мальты и точно пробил с острого угла.

А уже на 35-й минуте динамовцы удвоили свое преимущество в этом поединке – Владимир Бражко забил в падении после прострела Шапаренко.

Во втором тайме "Динамо" довело дело до разгрома. На 82-й минуте Владислав Супряга зацепился за отскок после подачи с углового от Шапаренко и отпасовал на Александра Тымчика, который нашел передачей Тараса Михавко, а тот пробил в дальний угол.

Обзор матча "Динамо" Киев – "Хамрун Спартанс"

Таким образом, "Динамо" вышло в 3-й раунд отбора Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары "Пафос" (Кипр) – "Маккаби" Тель-Авив (Израиль). В первом поединке эти клубы сыграли вничью 1:1. Ответный матч состоится в среду, 30 июля.

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Пройдя мальтийский клуб, киевляне гарантировали себе еврокубковую осень – попадание как минимум в основную стадию Лиги конференций.

"Хамрун Спартанс" продолжит выступления в 3-м раунде квалификации Лиги Европы, где сразится с побежденным пары "Пафос" (Кипр) – "Маккаби" Тель-Авив (Израиль).