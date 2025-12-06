"Динамо" представило нового тренера

Михаил Федунов / © ФК Динамо Киев

К тренерскому штабу киевского "Динамо" присоединился тренер вратарей Михаил Федунов.

Об этом сообщила пресс-служба "бело-синих".

Федунов вошел в тренерский штаб Игоря Костюка, который был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" после увольнения Александра Шовковского.

Ранее Федунов работал в клубах "Ильичевец" (2012-2017), "Подолье" (2020), "Левый Берег" (2021-2022) и "Полесье" (2022-2025).

В "Ильичевце" он работал с юношеским составом и дублем. В житомирском клубе Михаил находился с 1 июля 2022 года и до приглашения от "Динамо".

Федунов родился 3 января 1979 года в Донецке. Он имеет лицензию А тренер вратарей УЕФА, а также тренерскую лицензию В УЕФА.

Напомним, в первом матче под руководством Костюка "бело-синие" проиграли "Полтаве" (1:2), которая идет на последнем месте в УПЛ.

Таким образом, "Динамо" установило новый клубный антирекорд в УПЛ, впервые в истории проиграв четыре матча подряд в чемпионате Украины.

Сейчас "Динамо" (20 очков) находится только на восьмом месте в таблице УПЛ.

В следующем матче национального чемпионата киевляне 6 декабря сыграют с "Кудровкой". Начало встречи – в 18:00.