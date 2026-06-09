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"Динамо" представило новую форму на сезон-2026/27
"Бело-синие" показали домашний и выездной комплекты, в которых будут играть матчи следующей кампании.
Киевское "Динамо" представило домашний и выездной комплекты формы, в которых команда будет выступать в сезоне-2026/27.
Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".
Дизайн экипировки вдохновлен многолетним наследием клуба, его узнаваемой айдентикой и ключевыми моментами в истории. Новая форма сочетает классические элементы клубного стиля с видением футбольной эстетики.
Домашний комплект — это воплощение клубной идентичности, основанное на его традициях. Чистое белое основание сочетается с классическими вертикальными полосами в фирменном небесно-голубом цвете. В графику полос интегрированы деликатные ромбовидные элементы, повторяющие форму клубной эмблемы, а боковые акценты в оттенке лимонного хрома придают контраста и яркости.
Выездной комплект — это современная дань одному из выдающихся событий в истории клуба, посвящен 40-летию победы в Кубке обладателей кубков УЕФА в 1986 году. Глубокий чернильно-синий оттенок создает сдержанное основание, тогда как вертикальные элементы в светло-зеленом цвете морской волны придают контраста и визуальной глубине. Нежные белые детали и сдержанные боковые акценты уравновешивают дизайн, формируя образ, уважающий прошлое в современном исполнении.
Новый дизайн также представлен во вратарских комплектах формы, выполненных в сером, черном и ярко-желтом цветах.
В сезоне-2025/26 "Динамо" заняло четвертое место в УПЛ, установив клубный антирекорд по количеству пропущенных мячей — 36.
Столичный гранд только в третий раз в истории завершил чемпионат Украины без медалей.
Также "Динамо" стало обладателем Кубка Украины, благодаря чему в следующем сезоне сыграет в первом отборочном раунде Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что "Динамо" узнало потенциальных соперников на старте квалификации Лиги Европы.