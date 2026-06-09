"Динамо" представило новую форму на сезон-2026/27

"Динамо" / © ФК Динамо Киев

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Киевское "Динамо" представило домашний и выездной комплекты формы, в которых команда будет выступать в сезоне-2026/27.

Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".

Дизайн экипировки вдохновлен многолетним наследием клуба, его узнаваемой айдентикой и ключевыми моментами в истории. Новая форма сочетает классические элементы клубного стиля с видением футбольной эстетики.

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Домашний комплект — это воплощение клубной идентичности, основанное на его традициях. Чистое белое основание сочетается с классическими вертикальными полосами в фирменном небесно-голубом цвете. В графику полос интегрированы деликатные ромбовидные элементы, повторяющие форму клубной эмблемы, а боковые акценты в оттенке лимонного хрома придают контраста и яркости.

Новая домашняя форма "Динамо" / © ФК Динамо Киев

Новая домашняя форма "Динамо" / © ФК Динамо Киев

Выездной комплект — это современная дань одному из выдающихся событий в истории клуба, посвящен 40-летию победы в Кубке обладателей кубков УЕФА в 1986 году. Глубокий чернильно-синий оттенок создает сдержанное основание, тогда как вертикальные элементы в светло-зеленом цвете морской волны придают контраста и визуальной глубине. Нежные белые детали и сдержанные боковые акценты уравновешивают дизайн, формируя образ, уважающий прошлое в современном исполнении.

Новая выездная форма "Динамо" / © ФК Динамо Киев

Новая выездная форма "Динамо" / © ФК Динамо Киев

Новый дизайн также представлен во вратарских комплектах формы, выполненных в сером, черном и ярко-желтом цветах.

Новая вратарская форма "Динамо" / © ФК Динамо Киев

В сезоне-2025/26 "Динамо" заняло четвертое место в УПЛ, установив клубный антирекорд по количеству пропущенных мячей — 36.

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Столичный гранд только в третий раз в истории завершил чемпионат Украины без медалей.

Также "Динамо" стало обладателем Кубка Украины, благодаря чему в следующем сезоне сыграет в первом отборочном раунде Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что "Динамо" узнало потенциальных соперников на старте квалификации Лиги Европы.

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