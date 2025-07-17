"Динамо" презентовало новую форму на сезон-2025/26 (фото, видео)

Виталий Буяльский и Андрей Ярмоленко / © ФК Динамо Киев

Реклама

Киевское "Динамо" представило новую игровую форму на сезон-2025/26.

"Бело-синие" получили домашний и выездной комплекты экипировки, в которых будут играть матчи следующей кампании.

Главной деталью новой формы стала третья звезда над эмблемой клуба в знак 30-го чемпионства в истории "Динамо", завоеванного в сезоне-2024/25.

Реклама

Отметим, что каждая звезда символизирует десять выигранных чемпионских титулов. "Динамо" теперь имеет 30 чемпионств: 13 – в чемпионатах СССР и 17 – в чемпионатах Украины.

Виталий Буяльский и Андрей Ярмоленко / © ФК Динамо Киев

"Динамо" Киев и компания New Balance презентуют домашний и выездной комплекты формы нашей команды на сезон-2025/26, дизайн, вдохновленный Киевом, его граффити-культурой, ритмом улиц и многолетней поддержкой болельщиков.

Футбольный сезон-2024/25 стал особенным для клуба, который отпраздновал свое 30-е чемпионство, проведя чемпионат без единого поражения. Именно поэтому третья звезда над эмблемой стала ключевым символом и элементом новой формы. Футбольный клуб "Динамо" Киев, игроки, тренерский штаб и руководство посвящают это чемпионство и третью звезду каждому защитнику и каждой защитнице, защищающим нашу землю, свободу и будущее. Это наш искренний жест уважения, поддержки и благодарности", – говорится на официальном сайте столичного клуба.

Новый сезон "Динамо" начнет матчами 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с мальтийским клубом "Хамрун Спартанс". Поединки состоятся 22 и 29 июля.

Реклама

Первый матч подопечные Александра Шовковского проведут на Мальте, тогда как ответная игра номинально будет домашней для киевлян и состоится в польском Люблине.

Если "Динамо" пройдет второй раунд квалификации Лиги чемпионов, то гарантированно будет иметь еврокубковую осень – попадет как минимум в основную стадию Лиги конференций.

В стартовом туре нового сезона УПЛ "бело-синие" 2 августа сыграют на выезде с "Вересом".