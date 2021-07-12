"Динамо" придется подождать: стало известно расписание матчей стартового тура УПЛ

Поединки состоятся 23-26 июля.

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 1-го тура Премьер-лиги сезона-2020/21.

Новый чемпионат начнется в пятницу, 23 июля, поединком между "Львовом" и "Мариуполем". Начало - в 19:30.

Киевское "Динамо" еще не знает дату своего первого матча в сезоне. Команда Мирчи Луческу должна была сыграть против "Олимпика", который снялся с УПЛ. Кто заменит донецкий клуб в элите украинского футбола, пока неизвестно.

Расписание матчей 1-го тура УПЛ

23 июля (пятница)

19:30 Львов - Мариуполь

24 июля (суббота)

17:00 Верес - Колос

19:30 Шахтер - Ингулец

25 июля (воскресенье)

17:00 Металлист 1925 - Рух

19:30 Заря - Александрия

19:30 Десна - Черноморец

26 июля (понедельник)

19:30 Ворскла - Днепр-1

В сезоне-2021/22 УПЛ будет расширена с 14 до 16 команд.

Новичками элитного дивизиона станут "Верес", "Черноморец" и "Металлист-1925".

Как писал ТСН Проспорт, новый сезон должен был начаться 24 июля матчем за Суперкубок Украины "Динамо" - "Шахтер", но поединок перенесли на 22 сентября.

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