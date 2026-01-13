ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
48
Время на прочтение
1 мин

"Динамо" продлило контракт с еще одним защитником

Тарас Михавко подписал новое соглашение с "бело-синими".

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Тарас Михавко

Тарас Михавко / © Associated Press

Киевское "Динамо" продлило контракт с украинским защитником Тарасом Михавко.

Новое соглашение 20-летнего футболиста с "бело-синими" рассчитано на пять лет, сообщает официальный сайт столичного клуба.

Михавко является воспитанником "Динамо". В общей сложности он провел за клуб 73 матча, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

В прошлом сезоне Тарас впервые в карьере завоевал с киевлянами титул чемпиона УПЛ.

После завершения сезона-2024/25 по итогам опроса клубов, который провела украинская Премьер-лига, Михавко был признан лучшим молодым футболистом УПЛ.

"Футбольный клуб "Динамо" поздравляет Тараса Михавко с подписанием контракта и желает дальнейших успехов в составе нашей команды. Новых побед, достижений и завоевания как можно больше трофеев и титулов!", – говорится в посте.

На зимнюю паузу "Динамо" отправилось на четвертом месте в турнирной таблице УПЛ с 9-очковым отставанием от лидеров чемпионата – ЛНЗ и "Шахтера".

В первом матче после зимнего перерыва подопечные Игоря Костюка примут "Рух". Базовая дата поединков 17-го тура УПЛ – 21 февраля 2026 года.

Ранее сообщалось, что "Динамо" продлило контракт с украинским защитником Денисом Поповым.

Также мы рассказывали, что "Динамо" попрощалось с футболистом, который не сыграл за клуб ни одного матча.

Дата публикации
Количество просмотров
48
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie