"Динамо" продлило контракт с еще одним защитником
Тарас Михавко подписал новое соглашение с "бело-синими".
Киевское "Динамо" продлило контракт с украинским защитником Тарасом Михавко.
Новое соглашение 20-летнего футболиста с "бело-синими" рассчитано на пять лет, сообщает официальный сайт столичного клуба.
Михавко является воспитанником "Динамо". В общей сложности он провел за клуб 73 матча, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.
В прошлом сезоне Тарас впервые в карьере завоевал с киевлянами титул чемпиона УПЛ.
После завершения сезона-2024/25 по итогам опроса клубов, который провела украинская Премьер-лига, Михавко был признан лучшим молодым футболистом УПЛ.
"Футбольный клуб "Динамо" поздравляет Тараса Михавко с подписанием контракта и желает дальнейших успехов в составе нашей команды. Новых побед, достижений и завоевания как можно больше трофеев и титулов!", – говорится в посте.
На зимнюю паузу "Динамо" отправилось на четвертом месте в турнирной таблице УПЛ с 9-очковым отставанием от лидеров чемпионата – ЛНЗ и "Шахтера".
В первом матче после зимнего перерыва подопечные Игоря Костюка примут "Рух". Базовая дата поединков 17-го тура УПЛ – 21 февраля 2026 года.
Ранее сообщалось, что "Динамо" продлило контракт с украинским защитником Денисом Поповым.
Также мы рассказывали, что "Динамо" попрощалось с футболистом, который не сыграл за клуб ни одного матча.