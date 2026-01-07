"Динамо" продлило контракт с ключевым футболистом

Денис Попов / © ФК Динамо Киев

Реклама

Киевское "Динамо" продлило контракт с украинским защитником Денисом Поповым.

Новое соглашение 26-летнего футболиста с "бело-синими" рассчитано на пять лет, сообщает официальный сайт столичного клуба.

"Футбольный клуб "Динамо" поздравляет Дениса Попова с новым контрактом. Верим, что наш центральный защитник продолжит играть на высоком уровне и выиграет с командой немало трофеев и титулов", – говорится в посте.

Реклама

Попов является воспитанником "Динамо". За первую команду киевлян он дебютировал в апреле 2019 года и с тех пор провел 153 матча, забив 12 голов.

За это время Попов вместе с "Динамо" дважды стал чемпионом Украины. Также он по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок Украины.

На зимнюю паузу "Динамо" отправилось на четвертом месте в турнирной таблице УПЛ с 9-очковым отставанием от лидеров чемпионата – ЛНЗ и "Шахтера".

В первом матче после зимнего перерыва подопечные Игоря Костюка примут "Рух". Базовая дата поединков 17-го тура УПЛ – 21 февраля 2026 года.