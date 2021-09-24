"Динамо" продлило контракт с ключевым легионером: он признался, почему остается в Украине

"Динамо" продлило контракт с ключевым легионером: он признался, почему остается в Украине

Карлос де Пена продолжит выступать за столичный клуб.

Уругвайский полузащитник Карлос де Пена подписал новое соглашение с киевским "Динамо".

Об этом сообщается на официальном сайте "бело-синих".

Срок нового контракта не разглашается. Предыдущее соглашение 29-летнего уругвайца с киевлянами заканчивалось в конце этого года.

Карлос де Пена подписал новый контракт с «Динамо» Уругвайский полузащитник нашей команды продолжит выступать за «Динамо». Предварительное соглашение игрока действовала до конца 2021-го года, поэтому клуб и игрок заключили новое. Опубликовано FC Dynamo Kyiv Пятница, 24 Сентябрь 2021

После подписания нового контракта с "бело-синими" Карлос объяснил, почему решился на этот шаг.

"Думаю, я принял правильное решение. Надеюсь, что в этом сезоне мы сможем защитить все завоеванные титулы. Для меня было очень важно чувствовать поддержку Мистера, который дал мне понять, что я нужен команде. Этот фактор - одна из главных причин, почему я остаюсь в Киеве. Кроме того, в "Динамо" я имею возможность выступать в Лиге чемпионов и постараюсь снова выиграть чемпионство. Поэтому, конечно же, очень рад, что продлил контракт с киевским клубом", - цитирует хавбека официальный сайт клуба.

Де Пена стал игроком "Динамо" в апреле 2019 года, придя в статусе свободного агента. С тех пор воспитанник уругвайского "Насьонала" провел в составе киевлян 87 матчей, забил 19 голов и сделал 17 ассистов

Вместе с киевлянами Де Пена выиграл чемпионат и по два раза Кубок и Суперкубок Украины.

В нынешнем сезоне уругваец провел за "Динамо" 8 матчей во всех турнирах, отличился 2 голами и 2 результативными передачами.

Как сообщал ТСН Проспорт, "Динамо" наказали за зверское нападение ультрас болельщиков.

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