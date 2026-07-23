"Динамо" продлило контракт с лучшим бомбардиром УПЛ

Матвей Пономаренко / © ФК Динамо Киев

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Киевское "Динамо" объявило о продлении контракта с форвардом сборной Украины Матвеем Пономаренко.

20-летний футболист подписал новое соглашение с "бело-синими", рассчитанное на пять лет, сообщает официальный сайт столичного клуба.

Пономаренко является воспитанником "Динамо" и находится в структуре клуба с семилетнего возраста. За главную команду киевлян дебютировал 3 ноября 2023 года в матче 13-го тура УПЛ против "Шахтера".

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В течение следующих нескольких лет форвард совмещал выступления за первую команду "бело-синих" с чрезвычайно результативной игрой за юношеский коллектив.

Сезон-2025/26 стал для Пономаренко по-настоящему прорывным. Нападающий заявил о себе в элите украинского футбола, завоевав титулы лучшего бомбардира УПЛ (13 голов в 15 матчах) и лучшего молодого игрока чемпионата.

Также Матвей получил дебютный вызов в ряды национальной сборной Украины и отличился забитым мячом в матче плей-офф отбора на ЧМ-2026 против Швеции.

Отметим, что в прошлом сезоне Пономаренко установил рекорд "Динамо" по продолжительности голевой серии в УПЛ.

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Ранее сообщалось, что новичок "Динамо" рассказал, почему решил перейти из ПСЖ в киевский клуб.

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