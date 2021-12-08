"Динамо" продлило контракт с талантливым футболистом, наводящим шорох в юношеской Лиге чемпионов

Его новое соглашение рассчитано на пять лет.

Киевское " Динамо " объявило о продлении контракта с юным футболистом — Самбой Диалло.

Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".

Отмечается, что новое соглашение с 18-летним форвардом рассчитано на пять лет. Сенегальский вингер присоединился к "Динамо" в августе этого года, подписав контракт на один год. В чемпионате Украины среди юношеских команд сенегалец является лучшим бомбардиром команды, забив 10 мячей (в 13 проведенных матчах).

Кроме того, он достаточно мощно выступает в Юношеской лиге УЕФА, где уже успел отличиться пятью забитыми голами в пяти поединках. По этому показателю он делит первенство с англичанином Макети ("Манчестер Сити"), французом Гассамой (ПСЖ) и бельгийцем Сандрой ("Брюгге").

Именно к матчу юношеской Лиги чемпионов сейчас готовится Диалло. 8 декабря "Динамо U-19" проведет выездную дуэль с португальской "Бенфикой", которая начнется в 14:00 по киевскому времени.

Ничья и тем более победа гарантируют юношам "бело-синих" первое место в квартете.

Добавим, что 8 декабря в 22.00 сыграют взрослые команды "Динамо" и "Бенфики". ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.