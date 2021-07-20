"Динамо" проиграло финалисту Кубка Испании в заключительном спарринге швейцарских сборов

Команда Мирчи Луческу не справилась с "Атлетиком" Бильбао.

Киевское "Динамо" уступило испанскому "Атлетику" Бильбао в последнем контрольном матче на втором тренировочном сборе в Швейцарии. Поединок завершился со счетом 0:1.

Победу "баскам" принес точный удар Иньяки Уильямса на 77-й минуте встречи.

Отметим, что клуб из Бильбао - финалист последних двух розыгрышей Кубка Испании, однако оба поединка за трофей команда Марселино Тораля проиграла. В прошлом сезоне "Атлетик" занял 10-е место в Ла Лиге.

Второй тренировочный сбор "бело-синие" начали с ничьей против швейцарского "Серветта"(1:1), а затем обыграли швейцарский "Сьон" (2:0), разгромили французский "Эвиан" (3:0) проиграли французской "Ницце" (1:2) и победили швейцарский "Этуаль" (2:0) .

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На этом второй тренировочный сбор "бело-синих" завершен. Далее киевляне отправятся на третий мини-сбор в Австрию, где сыграют два спарринга: 23 июля с берлинским "Унионом", а 26 июля с победителем Лиги Европы испанским "Вильярреалом".

Новый сезон должен был начаться 24 июля матчем за Суперкубок Украины "Динамо" - "Шахтер", но поединок перенесли на 22 сентября.

на 22 сентября. Стартовый тур в УПЛ запланирован на 23-26 июля, но "Динамо" пропустит его. Команда Мирчи Луческу начнет сезон домашним поединком 2-го тура против "Вереса" в воскресенье, 1 августа. Начало игры - в 19:30.

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