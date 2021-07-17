"Динамо" проиграло французскому клубу на сборах: новичок киевлян забил в третьем матче подряд

Чемпион Украины не справился с "Ниццей".

Киевское "Динамо" потерпело поражение в контрольном поединке с французской "Ниццей" на втором тренировочном сборе в Швейцарии. Встреча завершилась со счетом 1:2.

"Бело-синие" вышли веред на 38-й минуте. Голом отметился белорусский новичок "Динамо" Илья Шкурин, который перебрался в Киев на правах аренды из московского ЦСКА. 21-летний форвард головой переправил мяч в ворота после розыгрыша штрафного. Этот гол стал для него третьим в трех матчах команды Луческу на сборах.

Впрочем, победу киевскому клубу забитый мяч Шкурина не принес. В течение десяти минут второго тайме французская команда перевернула игру. На 70-й минуте Дэн Ндойе сделал счет равным, а на 80-й Алексис Труйе забил победный гол в ворота "Динамо".

Второй тренировочный сбор "бело-синие" начали с ничьей против швейцарского "Серветта"(1:1), а затем обыграли швейцарский "Сьон" (2:0) и разгромили французский "Эвиан" (3:0).

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Второй тренировочный сбор "бело-синих" продлится до 20 июля. Всего во время него столичный клуб проведет шесть товарищеских матчей.

Новый сезон должен был начаться 24 июля матчем за Суперкубок Украины "Динамо" - "Шахтер", но поединок перенесли на 22 сентября.

на 22 сентября. Стартовый тур в УПЛ запланирован на 23-26 июля, но "Динамо" пропустит его. Команда Мирчи Луческу начнет сезон домашним поединком 2-го тура против "Вереса" в воскресенье, 1 августа. Начало игры - в 19:30.

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