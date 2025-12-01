"Динамо" проиграло худшей команде УПЛ в первом матче под руководством Костюка

"Динамо" – "Полтава" / facebook.com/SCPoltava

"Динамо" проиграло "Полтаве" в домашнем матче 14-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве завершился со счетом 1:2 .

На 45+1-й минуте гости сенсационно открыли счет – Владимир Одарюк поразил ворота Руслана Нещерета после передачи Дениса Галенкова.

Во втором тайме полтавчане увеличили свое преимущество в счете – на 73-й минуте после розыгрыша углового отличился Евгений Мисюра.

На 79-й минуте "бело-синие" сократили отставание – Александр Яцык забил головой после навеса с левого фланга, выполненного Богданом Редушко. Однако избежать поражения действующему чемпиону Украины не удалось.

Этот поединок стал первым у руля "Динамо" для исполняющего обязанности главного тренера Игоря Костюка, который возглавил команду после увольнения Александра Шовковского.

Обзор матча "Динамо" – "Полтава"

Для "Динамо" это четвертое поражение подряд в УПЛ. До этого киевляне проиграли донецкому "Шахтеру" (1:3), уступили черкасскому ЛНЗ (0:1) и потерпели поражение от ковалевского "Колоса" (1:2).

"Динамо" (20 очков) остается на седьмом месте в таблице УПЛ. "Полтава" (9 баллов) находится на последней строчке.

В следующем туре чемпионата Украины киевляне 6 декабря встретятся с "Кудровкой", а полтавчане 8 декабря сразятся с "Эпицентром".

