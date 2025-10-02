ТСН в социальных сетях

524
2 мин

"Динамо" проиграло "Кристал Пэлас" на старте основного раунда Лиги конференций

Подопечные Александра Шовковского не смогли взять очки в противостоянии с клубом АПЛ.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо" – "Кристал Пэлас"

"Динамо" – "Кристал Пэлас" / © Associated Press

Киевское "Динамо" проиграло английскому "Кристал Пэлас" в матче первого тура основного раунда Лиги конференций сезона-2025/26. Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний для украинского клуба поединок состоялся в польском Люблине на "Арене Люблин" и завершился со счетом 0:2.

"Орлы" открыли счет на 31-й минуте встречи - Даниэль Муньос на дальней штанге головой замкнул навес Ереми Пино с левого фланга.

На 58-й минуте подопечные Оливера Гласнера удвоили свое преимущество в счете – отличился Эдди Нкетиа. Второй ассист за матч сделал Пино.

На 76-й минуте клуб АПЛ остался в меньшинстве – Борна Соса за две минуты заработал две желтые карточки.

Несмотря на игру в большинстве, хотя бы сократить отставание в счете "бело-синим" не удалось.

Обзор матча "Динамо" – "Кристал Пэлас"

Напомним, в основном этапе Лиги конференций динамовцы сыграют против шести разных соперников – три матча дома и три на выезде.

Кроме "Кристал Пэлас", соперниками действующего чемпиона Украины станут "Самсунспор" (Турция), "Зрински" (Босния и Герцеговина), "Омония" (Кипр), "Фиорентина" (Италия) и "Ноа" (Армения).

Следующий матч в турнире подопечные Александра Шовковского проведут 23 октября на выезде против "Самсунспора".

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

