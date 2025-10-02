- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 524
- Время на прочтение
- 2 мин
"Динамо" проиграло "Кристал Пэлас" на старте основного раунда Лиги конференций
Подопечные Александра Шовковского не смогли взять очки в противостоянии с клубом АПЛ.
Киевское "Динамо" проиграло английскому "Кристал Пэлас" в матче первого тура основного раунда Лиги конференций сезона-2025/26. Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний для украинского клуба поединок состоялся в польском Люблине на "Арене Люблин" и завершился со счетом 0:2.
"Орлы" открыли счет на 31-й минуте встречи - Даниэль Муньос на дальней штанге головой замкнул навес Ереми Пино с левого фланга.
На 58-й минуте подопечные Оливера Гласнера удвоили свое преимущество в счете – отличился Эдди Нкетиа. Второй ассист за матч сделал Пино.
На 76-й минуте клуб АПЛ остался в меньшинстве – Борна Соса за две минуты заработал две желтые карточки.
Несмотря на игру в большинстве, хотя бы сократить отставание в счете "бело-синим" не удалось.
Обзор матча "Динамо" – "Кристал Пэлас"
Напомним, в основном этапе Лиги конференций динамовцы сыграют против шести разных соперников – три матча дома и три на выезде.
Кроме "Кристал Пэлас", соперниками действующего чемпиона Украины станут "Самсунспор" (Турция), "Зрински" (Босния и Герцеговина), "Омония" (Кипр), "Фиорентина" (Италия) и "Ноа" (Армения).
Следующий матч в турнире подопечные Александра Шовковского проведут 23 октября на выезде против "Самсунспора".
Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.