"Динамо" проиграло "Пафосу" в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов (видео)

"Динамо" Киев / © ФК Динамо Киев

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Киевское "Динамо" уступило кипрскому "Пафосу" в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26. Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашняя для украинского клуба встреча состоялась на "Арене Люблин" в польском Люблине и завершилась со счетом 0:1 .

В первом тайме ни одна из команд не создала большого количества голевых моментов, но "бело-синие" все же имели отличный шанс открывать счет – на 36-й минуте Владислав Дубинчак в быстрой контратаке с левого угла штрафной площадки попал в ближнюю штангу.

Во втором тайме подопечные Александра Шовковского могли получить право пробить пенальти – на 62-й минуте Владислав Ванат упал в борьбе с соперником в штрафной площадке "Пафоса" и арбитр сразу назначил 11-метровый, но затем пересмотрел видеоповтор эпизода и отменил свое решение.

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А на 84-й минуте "Динамо" пропустило гол. Угловой для киевлян закончился стремительным контрвыпадом "Пафоса" – Андерсон Силва получил передачу к правому флангу штрафной площадки и точно пробил в дальний угол.

Обзор матча "Динамо" – "Пафос"

Будет добавлен в скором времени.

Ответный поединок между "Пафосом" и "Динамо" состоится во вторник, 12 августа, в Лимасоле. Начало – в 20:00 по киевскому времени.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где сыграет с триумфатором пары "Лех" (Польша) – "Црвена Звезда" (Сербия).

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Тот, кто проиграет, в раунде плей-офф отбора Лиги Европы сразится с победителем пары "Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Маккаби" Тель-Авив (Израиль).

Напомним, "Динамо" стартовало со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, где дважды разгромило мальтийский "Хамрун Спартанс" (3:0, 3:0). Благодаря этому киевляне гарантировали себе еврокубковую осень – попадание как минимум в основную стадию Лиги конференций.