"Динамо" проиграло второй матч подряд на тренировочных сборах в Турции (видео)

В понедельник, 29 января, киевское "Динамо" в своем втором спарринге на зимних тренировочных сборах в Турции уступило варшавской "Легии". Контрольная встреча завершилась со счетом 1:3 .

Первой в этом поединке забила польская команда – Эрнест Мучи отличился голом на 31-й минуте. Через три минуты "бело-синие" отыгрались усилиями Матвея Пономаренко.

Перед перерывом "Легия" снова вышла вперед – на 45-й минуте точный удар нанес Рафал Августиняк.

Во втором тайме киевляне пропустили в третий раз. Окончательный счет игры на 55-й минуте установил Блаж Крамер.

Обзор матча "Динамо" – "Легия"

Отметим, что "Динамо" потерпело второе поражение подряд на сборах в Турции. В первом товарищеском матче подопечные Александра Шовковского уступили клубу "Балкани" (Косово) со счетом 0:2.

Следующий контрольный поединок "Динамо" проведет во вторник, 30 января, против "Пахтакора" из Узбекистана.

Напомним, "Динамо" отправилось на зимний перерыв на пятом месте в УПЛ, набрав 28 очков после 14 сыгранных матчей. Имея три поединка в запасе, "бело-синие" по потерянным очкам вместе с "Шахтером" лидируют в чемпионате Украины.

После зимней паузы турнир возобновится 24 февраля (базовая дата): в 18-м туре УПЛ "Динамо" сыграет против "Металлиста 1925".

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