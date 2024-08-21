"Динамо" проиграло "Зальцбургу" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов (видео)

Киевское "Динамо" проиграло австрийскому "Зальцбургу" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на "Арене Люблин" в польском Люблине завершился со счетом 0:2 .

В первом тайме вице-чемпион Австрии создал себе минимальное преимущество в счете. На 29-й минуте Нене Доржелес из пределов штрафной низом пробил в правый угол после ошибки Дениса Попова и передачи на ход от Муссы Ео.

На старте второй половины встречи "Зальцбург" забил во второй раз. Александр Караваев в собственной штрафной площадке сбил Ео, после чего Мауриц Кьергор на 49-й минуте реализовал пенальти, с 11-метровой отметки разведя мяч и Георгия Бущана по разным углам.

На 57-й минуте "бело-синие" чуть не пропустили третий мяч. В быстрой контратаке Оскар Глух в упор расстреливал ворота "Динамо", но Бущан совершил невероятный сейв.

Команда Александра Шовковского пыталась выбраться из затруднительного положения и создала несколько хороших моментов, но не смогла их реализовать. Лучший шанс имел Попов, но на 83-й минуте ударом головой попал в штангу после подачи Александра Пихаленка с углового.

Обзор матча "Динамо" – "Зальцбург"

Будет добавлен в скором времени.

Ответный матч между клубами состоится во вторник, 27 августа, в Зальцбурге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Победитель противостояния получит путевку в основную стадию Лиги чемпионов, а проигравшая команда будет выступать в Лиге Европы.

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