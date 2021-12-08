"Динамо" против Яремчука: стартовые составы на прощальный матч "бело-синих" в Лиге чемпионов

"Динамо" против Яремчука: стартовые составы на прощальный матч "бело-синих" в Лиге чемпионов

Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Португальская "Бенфика" и киевское "Динамо" объявили стартовые составы на матч 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов, который состоится 8 декабря на стадионе "Эштадиу Да Луш" в Лиссабоне.

Отметим, что украинский форвард "Орлов" Роман Яремчук выйдет с первых минут на поединок с киевлянами. Он сыграет против своего бывшего клуба, поскольку находился в структуре "бело-синих" с 2007 по 2017 год.

"Бенфика": Влаходимос, Андре Алмейда, Отаменди, Вертонген, Жилберто, Жоау Мариу, Уайгль, Пицци, Гримальдо, Рафа Силва, Яремчук

Запасные: Элтон Лейте, Мэйте, Диогу Гонсалвеш, Лазаро, Таарабт, Паулу Бернарду, Гонсалу Рамуш, Морато, Ферру, Нуньес, Эвертон, Сеферович

"Динамо": Бущан, Тымчик, Сирота, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Вербич, Гармаш

Запасные: Бойко, Шабанов, Караваев, Шепелев, Андриевский, де Пена, Леднев, Витиньо, Антюх, Рамирес, Кулач, Шкурин

Поединок "Бенфика" - "Динамо" начнется в 22:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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