"Динамо" против Яремчука: стартовые составы на прощальный матч "бело-синих" в Лиге чемпионов

Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.
Португальская "Бенфика" и киевское "Динамо" объявили стартовые составы на матч 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов, который состоится 8 декабря на стадионе "Эштадиу Да Луш" в Лиссабоне.
Отметим, что украинский форвард "Орлов" Роман Яремчук выйдет с первых минут на поединок с киевлянами. Он сыграет против своего бывшего клуба, поскольку находился в структуре "бело-синих" с 2007 по 2017 год.
"Бенфика": Влаходимос, Андре Алмейда, Отаменди, Вертонген, Жилберто, Жоау Мариу, Уайгль, Пицци, Гримальдо, Рафа Силва, Яремчук
Запасные: Элтон Лейте, Мэйте, Диогу Гонсалвеш, Лазаро, Таарабт, Паулу Бернарду, Гонсалу Рамуш, Морато, Ферру, Нуньес, Эвертон, Сеферович
"Динамо": Бущан, Тымчик, Сирота, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Вербич, Гармаш
Запасные: Бойко, Шабанов, Караваев, Шепелев, Андриевский, де Пена, Леднев, Витиньо, Антюх, Рамирес, Кулач, Шкурин
Поединок "Бенфика" - "Динамо" начнется в 22:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
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- Для столичного коллектива матч с португальцами не имеет никакого турнирного значения, ведь они точно будут последними в квартете. Таким образом, "Динамо" остается без еврокубковой весны. После пяти сыгранных матчей в группе в активе "Динамо" только один набранный пункт;
- "Бенфика", в свою очередь, имеет пять баллов и идет третьей. В случае победы над киевлянами и невыигрыша "Барселоны" в параллельной выездной дуэли с мюнхенской "Баварией", именно португальцы выйдут в 1/8 финала самого престижного клубного турнира Европы;
- В Киеве "Динамо" и "Бенфика" расписали безголевую ничью, а главный арбитр с помощью VAR отменил забитый мяч киевлян на последних минутах.