"Динамо" проведет контрольный матч с грандом европейского футбола: дата и место

Команда Мирчи Луческу встретится с действующим чемпионом Италии.
Киевское "Динамо" достигло договоренности с миланским "Интером" о проведении контрольной встречи.
Об этом сообщается на официальном сайте столичного клуба.
Товарищеский матч "бело-синих" с победителем Серии А прошлого сезона состоится в субботу, 14 августа, в Монце на арене U-Power Stadium. Начало игры — в 19:30 по киевскому времени.
Незадолго до этого, 11 августа в 19:30, "Динамо" на НСК "Олимпийский" проведет перенесенный матч 1-го тура Чемпионата Украины против "Миная".
- "Динамо" начало сезон разгромной победой (4:0) над "Вересом" в УПЛ. Во время матча ультрас "бело-синих" вывесили провокационный баннер в адрес "Шахтера" и устроили беспорядки.
- Следующий официальный поединок киевляне проведут 8 августа в Запорожье против "Зари".
Напомним, накануне "Динамо" в товарищеском матче сыграл вничью с "Фенербахче".