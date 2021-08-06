"Динамо" проведет контрольный матч с грандом европейского футбола: дата и место

"Динамо" проведет контрольный матч с грандом европейского футбола: дата и место

Команда Мирчи Луческу встретится с действующим чемпионом Италии.

Киевское "Динамо" достигло договоренности с миланским "Интером" о проведении контрольной встречи.

Об этом сообщается на официальном сайте столичного клуба.

Товарищеский матч "бело-синих" с победителем Серии А прошлого сезона состоится в субботу, 14 августа, в Монце на арене U-Power Stadium. Начало игры — в 19:30 по киевскому времени.

Незадолго до этого, 11 августа в 19:30, "Динамо" на НСК "Олимпийский" проведет перенесенный матч 1-го тура Чемпионата Украины против "Миная".

"Динамо" начало сезон разгромной победой (4:0) над "Вересом" в УПЛ. Во время матча ультрас "бело-синих" вывесили провокационный баннер в адрес "Шахтера" и устроили беспорядки .

(4:0) над "Вересом" в УПЛ. Во время матча ультрас "бело-синих" вывесили провокационный баннер в адрес "Шахтера" и . Следующий официальный поединок киевляне проведут 8 августа в Запорожье против "Зари".

Напомним, накануне "Динамо" в товарищеском матче сыграл вничью с "Фенербахче".

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