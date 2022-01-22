Динамо - Расинг Унион: онлайн-видеотрансляция контрольного матча

Смотрите второй поединок "бело-синих" на зимних сборах.

В субботу, 22 января, киевское "Динамо" проведет второй контрольный матч на сборе в Испании.

"Бело-синие" встретятся с командой "Расинг Унион", представляющей Люксембург.

Игра состоится на поле футбольного центра Pinatar Arena, начало - в 18:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция поединка чемпиона Украины с люксембургским коллективом.

В дебютном матче на сборах в Испании подопечные Мирчи Луческу разбили клуб испанской Сегунды B "Атлетико Пульпиленьо" со счетом 4:0.

Далее киевлян ждут еще два спарринга первого сбора, в которых соперниками динамовцев будут испанский "Реал Мурсия" (25 января) и норвежский "Буде-Глимт" (27 января).

"Динамо" завершило осеннюю часть УПЛ на втором месте турнирной таблицы , отстав от "Шахтера" на два балла.

, отстав от "Шахтера" на два балла. В первом матче после зимней паузы действующие чемпионы Украины 26 февраля в Киеве примут "Ингулец".

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