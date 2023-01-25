"Динамо" расторгло контракт со своим форвардом: он уже перешел в другой клуб

Киевское "Динамо" прекратили сотрудничество с украинским нападающим Владиславом Кулачем.

Контракт 29-летнего игрока с "бело-синими" был разорван по обоюдному согласию сторон, сообщил официальный сайт столичного клуба.

Кулач уже нашел новый клуб. Владислав перебрался в чемпионат Азербайджана, где будет выступать за местную "Зирю". Украинский футболист подписал соглашение на полтора года, до лета 2024-го.

"Zirə" heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib. Komandamız Vladislav Kulaçla anlaşıb. Ukraynalı hücumçu ilə 1,5 illik... Опубликовано Zirə Futbol Klubu среда, 25 января 2023 г.

Кулач перешел в "Динамо" летом 2021 года после того, как в составе полтавской "Ворсклы" с 15 голами стал лучшим бомбардиром сезона УПЛ-2020/21.

За киевский клуб Владислав провел всего семь матчей, отличился одним голом.

Следует отметить, что лучше проявить себя в "Динамо" Кулачу помешали проблемы со здоровьем. На старте сезона-2021/22 футболист перенес операцию на сердце, после чего проходил процесс восстановления. Позже Владислав также получил перелом ноги и вынужден был снова оказаться вне игры.

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