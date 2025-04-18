"Динамо" разбило "Оболонь" и укрепило лидерство – Ярмоленко приблизился к "вечному" рекорду УПЛ (видео)

"Динамо" – "Оболонь" / © ФК Динамо Киев

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"Динамо" разгромило "Оболонь" в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве завершился со счетом 3:0 .

"Бело-синие" открыли счет в конце первого тайма – на 39-й минуте Андрей Ярмоленко забил гол красивым дальним ударом после розыгрыша штрафного.

Это 113-й гол Ярмоленко в УПЛ. 35-летний вингер "Динамо" стал на шаг ближе к званию лучшего бомбардира в истории элитного дивизиона чемпионата Украины по футболу. Больше мячей за него забили только Максим Шацких (124), Сергей Ребров (123) и Евгений Селезнев (117).

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На старте второго тайма подопечные Александра Шовковского увеличили свое преимущество в счете – на 55-й минуте Владислав Ванат реализовал пенальти, который сам и заработал.

На 67-й минуте динамовцы довели дело до разгрома – Виталий Буяльский точно пробил под перекладину после передачи Эдуардо Герреро.

Обзор матча "Динамо" – "Оболонь"

После этой победы "Динамо" (63 очка) продолжает лидировать в УПЛ. За пять туров до конца "бело-синие" на 6 баллов опережают "Александрию" и на 10 пунктов "Шахтер", который имеет матч в запасе.

"Оболонь" (24 очка) осталась на 12-й позиции элитного дивизиона чемпионата Украины.

В следующем туре УПЛ подопечные Шовковского 27 апреля сыграют против "Шахтера", а "пивовары" днем ранее примут "Карпаты".

Перед этим "Динамо" ждет полуфинальный матч Кубка Украины с "Буковиной", который состоится в среду, 23 апреля.