"Динамо" разбило "Верес" и снова приблизилось к "Шахтеру" в борьбе за чемпионство (видео)

"Бело-синие" забили в ворота ровенского клуба три безответных мяча.

"Динамо" разгромно победило "Верес" в перенесенном матче 5-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве закончился со счетом 3:0 .

Команда Александра Шовковского вышла вперед на 40-й минуте встречи. Голкипер гостей Вадим Ющишин отразил мяч перед собой после удара Владимира Бражко со штрафного, а Андрей Ярмоленко удачно сыграл на добивании.

Во втором тайме "бело-синие" развили свое преимущество. На 80-й минуте Матвей Пономаренко из пределов штрафной расстрелял ворота после передачи Назара Волошина.

А точку в этом матче на 84-й минуте поставил Владимир Шепелев, забив уже в пустые ворота. Второй ассист занес в свой актив Волошин.

Обзор матча "Динамо" – "Верес"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Динамо" (60 очков) осталось на втором месте в УПЛ. Киевляне сократили отставание от лидера "Шахтера" до четырех баллов. "Верес" (20 пунктов) находится на 14-й позиции, в зоне переходных матчей за сохранение прописки в элитном дивизионе.

В следующих поединках чемпионата Украины "бело-синие" 5 мая примут "Колос", а подопечные Олега Шандрука днем позже сыграют дома с "Минаем", который с 19 баллами также ведет борьбу за право остаться в УПЛ.

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