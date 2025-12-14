"Динамо" разбило "Верес" в своем последнем матче УПЛ перед зимней паузой

"Динамо" Киев / © ФК Динамо Киев

"Динамо" разгромило "Верес" в домашнем матче 16-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве завершился со счетом 3:0 .

В первом тайме "бело-синие" дважды поразили ворота соперника. На 9-й минуте счет во встрече открыл Матвей Пономаренко, поборовшись в штрафной площадке и перебросив мяч через голкипера соперника.

На 20-й минуте преимущество киевлян увеличил Алиу Тиаре, ударом головой замкнув подачу Константина Вивчаренко с углового.

В конце игры динамовцы сделали счет разгромным – на 90+1-й минуте Андрей Ярмоленко расстрелял ворота ровенского клуба после передачи Николая Шапаренко.

Обзор матча "Динамо" – "Верес"

Для "Динамо" это вторая победа под руководством Игоря Костюка, который был назначен исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Александра Шовковского.

В прошлом туре УПЛ киевляне одолели "Кудровку" (2:1), прервав свою четырехматчевую серию поражений в чемпионате Украины, которая является клубным антирекордом.

Благодаря победе над "Вересом" столичный гранд с 26 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице УПЛ. Ровенская команда с 18 баллами занимает 11-ю позицию.

Для обоих клубов это был последний матч 2025 года в УПЛ. В первых поединках после зимнего перерыва "Динамо" примет "Рух", а "Верес" дома встретится с "Полтавой". Базовая дата поединков 17-го тура УПЛ – 21 февраля 2026 года.

Завершит 2025 год "Динамо" номально домашним матчем последнего тура основного раунда Лиги конференций с армянским клубом "Ноа", который состоится в четверг, 18 декабря, в польском Люблине.

Напомним, "Динамо" досрочно потеряло шансы на выход в плей-офф Лиги конференций.