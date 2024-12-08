"Динамо" разгромило "Александрию" в матче лидеров УПЛ (видео)

"Динамо" разгромило "Александрию" в центральном матче 16-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве завершился со счетом 3:0 .

В первом тайме "бело-синие" дважды поразили ворота соперника. На 36-й минуте счет во встрече открыл Денис Попов, головой замкнув подачу Виталия Буяльского с углового.

На 42-й минуте столичный клуб удвоил свое преимущество. Владислав Ванат получил пас от Назара Волошина и точно пробил в дальний нижний угол.

Во втором тайме команда Александра Шовковского довела дело до разгрома. На 55-й минуте Ванат оформил дубль, воспользовавшись ассистом Николая Михайленко.

После этого на 57-й минуте матч прерывался из-за воздушной тревоги. Через 40 минут команды смогли вернуться на поле, но счет до финального свистка уже не изменился.

Обзор матча "Динамо" – "Александрия"

Таким образом, "Динамо" нанесло "Александрии" первое поражение в нынешнем розыгрыше чемпионата Украины. Киевляне прервали рекордную для александрийского клуба беспроигрышную серию в УПЛ, которая насчитывала 20 матчей.

Благодаря этой победе "Динамо" (40 очков) единолично возглавило турнирную таблицу УПЛ. "Александрия" (37 баллов) продолжает находиться на втором месте. Третьим идет "Шахтер" (33 пункта), который имеет матч в запасе.

В следующем туре УПЛ, который станет последним перед зимней паузой, "бело-синие" 16 декабря примут "Верес", а александрийцы 14 декабря на своем стадионе сыграют против ЛНЗ.

Перед этим "Динамо" 12 декабря в Испании проведет матч 6-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором соперником киевлян будет "Реал Сосьедад".

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