"Динамо" разгромило "Буковину" и вышло в финал Кубка Украины

"Буковина" — "Динамо" / © ФК Динамо Киев

Киевское "Динамо" разгромило черновицкую "Буковину" в матче 1/2 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26. Поединок на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе завершился со счетом 0:3 .

Подопечные Игоря Костюка открыли счет на 23-й минуте встречи — Матвей Пономаренко в контратаке на дальней штанге замкнул прострел Назара Волошина с правого фланга штрафной площадки.

Перед перерывом "бело-синие" увеличили свое преимущество — на 43-й минуте Волошин убежал к правому флангу штрафной площадки после передачи Виталия Буяльского и точно пробил в дальний угол.

Во втором тайме "Динамо" сделало счет разгромным — на 82-й минуте Пономаренко оформил дубль, замкнув прострел Волошина с левого фланга штрафной площадки.

Таким образом, "Динамо" стало первым финалистом Кубка Украины по футболу.

Обзор матча "Буковина" — "Динамо"

Отметим, что "Динамо" сейчас занимает пятое место в УПЛ, ведя борьбу за попадание в еврокубки на следующий сезон. Потенциальная победа в Кубке Украины гарантирует "бело-синим" участие в квалификации Лиги Европы.

"Буковина" уверенно лидирует в Первой лиге и уже гарантировала себе выход в элитный дивизион, где последний раз играла еще в сезоне-1993/94.

Интересно, что "Динамо" и "Буковина" встречались в полуфинале прошлого розыгрыша Кубка Украины. Тогда столичный клуб одержал разгромную победу со счетом 4:1.

В другом полуфинале Кубка Украины посоревнуются харьковский "Металлист 1925" и еще один представитель Первой лиги — "Чернигов. Матч состоится в среду, 22 апреля, в Житомире и начнется в 18:00.

Финальный матч Кубка Украины-2025/26 пройдет 20 мая во Львове на стадионе "Арена Львов".

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел "Динамо".

Защитить трофей "горняки" уже не смогут, ведь в 1/8 финала проиграли "Динамо".