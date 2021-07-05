"Динамо" разгромило любителей на сборах в Швейцарии: звездный новичок оформил дубль (видео)

"Динамо" разгромило любителей на сборах в Швейцарии: звездный новичок оформил дубль (видео)

"Бело-синие" одержали первую победу этим летом.

Киевское "Динамо" провело третий товарищеский матч на первом учебно-тренировочном сборе в Швейцарии. Команда Мирчи Луческу разбила представителя региональной лиги Франции "US Divonne" - 5:0.

Форвард Владислав Кулач, который находится на просмотре в столичном клубе, отметился дублем. На 18-й минуте он замкнул прострел Владислава Дубинчака.

На 60-й минуте лучший бомбардир прошлого сезона УПЛ оформил дубль ударом с пенальти, который сам и заработал.

Еще по голу в ворота французских любителей забили Викентий Волошин (13'), Георгий Цитаишвили (68') и Владислав Ванат (86').

Отметим, что в первых двух контрольных матчах на сборах "бело-синие" не одержали ни одной победы. В первом поединке подопечные Луческу выдали голевую перестрелку с "Базелем" (4:4), а во втором сыграли вничью с "Лозанной-Спорт" (1:1).

Последний спарринг на первом сборе подопечные Луческу проведут в среду, 7 июля, против швейцарского "Люцерна".

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"Динамо" в прошлом сезоне выиграло все внутренние трофеи в Украине - Чемпионат, Кубок и Суперкубок.

Новую кампанию "бело-синие" начнут 24 июля матчем за Суперкубок Украины с "Шахтером".

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