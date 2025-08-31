"Динамо" разгромило "Полесье" и вернуло себе лидерство в УПЛ

"Динамо" – "Полесье" / © ФК Динамо Киев

Киевское "Динамо" разгромило житомирское "Полесье" в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве завершился со счетом 4:1 .

Уже на 7-й минуте встречи житомирский клуб открыл счет усилиями Томера Йосефи.

Однако еще до перерыва киевляне ответили тремя голами. На 19-й минуте счет сравнял Эдуардо Герреро. А потом дубль оформил Виталий Буяльский, забив с пенальти и с игры.

На старте второго тайма подопечные Александра Шовковского довели дело до разгрома – на 50-й минуте отличился Назар Волошин.

Обзор матча "Динамо" – "Полесье"

Для "Динамо" это четвертая победа подряд на старте нового сезона УПЛ. "Бело-синие" с 12 очками вернулись на первое место турнирной таблицы, обойдя "Колос" (10 баллов). "Полесье" с тремя зачетными пунктами осталось на десятой позиции.

В пятом туре УПЛ, который состоится после международной паузы, "Динамо" 13 сентября на выезде сыграет против "Оболони", а "Полесье" днем позже сразится с "Кривбассом".