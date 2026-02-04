"Динамо" разгромно проиграло "Атлетико" и выбыло из Юношеской лиги УЕФА

"Динамо" U-19 / © ФК Динамо Киев

Киевское "Динамо" U-19 разгромно уступило мадридскому "Атлетико" в матче 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА. Поединок на стадионе "Мардан" в турецкой Анталии завершился со счетом 2:6 .

"Бело-синие" дважды пропустили в первом тайме. В начале второй половины встречи Богдан Редушко сократил отставание киевлян в счете, но затем испанская команда забила еще четыре раза.

Динамовцы ответили на это только одним голом – Редушко оформил дубль на последней минуте основного времени матча.

Поскольку противостояния стадии плей-офф состоят из одного матча, "Динамо" завершило выступления в Юношеской лиге УЕФА, тогда как "Атлетико" прошел в 1/8 финала.

Отметим, что для выхода в 1/16 финала "Динамо" преодолело два раунда по "Пути чемпионов", одолев шведскую "Броммапойкарну" (1:0, 2:1) и шотландский "Хиберниан" (1:0, 1:1).

В этом сезоне Украина впервые с 2016 года представлена в Юношеской лиге УЕФА только одним клубом из-за отсутствия взрослых украинских команд в Лиге чемпионов.