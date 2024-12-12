"Динамо" разгромно проиграло "Реал Сосьедаду" и потеряло шансы на выход в плей-офф Лиги Европы (видео)

Команда Александра Шовковского осталась на последнем месте в турнире, потерпев шестое поражение подряд.

Киевское "Динамо" разгромно проиграло испанскому "Реал Сосьедаду" в матче шестого тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Аноэта" в Сан-Себастьяне завершился со счетом 3:0 .

Хозяева открыли счет на 19-й минуте встречи. Защитник "бело-синих" Денис Попов ударил по ногам Микеля Оярсабаля в собственной штрафной, за что арбитр назначил пенальти. Сам пострадавший с 11-метровой отметки не сумел переиграть Георгия Бущана, но оказался первым на добивании и отправил мяч в ворота.

На 24-й минуте баски удвоили свое преимущество в счете. Шералдо Беккер нанес сильный удар с левого угла вратарской и мяч рикошетом от защитника киевлян Кристиана Биловара залетел в ближнюю "девятку".

А уже на 33-й минуте испанский клуб сделал счет разгромным. Оярсабаль получил мяч в штрафной "Динамо", обошел Попова и пробил под перекладину, оформив дубль.

Ответить хотя бы одним голом динамовцы не сумели. Таким образом, "Реал Сосьедад" одержал разгромную победу.

Обзор матча "Реал Сосьедад" – "Динамо"

Будет добавлен в скором времени.

Для подопечных Шовковского это шестое поражение подряд в нынешнем сезоне Лиги Европы. За два тура до конца "бело-синие" досрочно потеряли шансы на выход в плей-офф.

Ранее "Динамо" разгромно проиграло "Лацио" (0:3), уступило "Хоффенхайму" (0:2), потерпело поражение от "Ромы" (0:1), потерпело сокрушительное поражение от "Ференцвароша" (0:4) и уступило "Виктории" Пльзень (1:2).

После шести туров киевляне занимают последнее, 36-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги Европы. "Динамо" остается единственным участником турнира, который до сих пор не набрал ни одного очка.

Впереди киевский клуб ждут еще два матча основного раунда Лиги Европы, которые состоятся уже в следующем году: "бело-синие" 21 января сыграют с турецким "Галатасараем", а 30 января будут противостоять латвийскому РФШ.

"Реал Сосьедад" (10 очков) после победы над украинской командой поднялся на 12-ю позицию турнирной таблицы Лиги Европы.

Баски завершат основной этап Лиги Европы выездным поединком с итальянским "Лацио" (23 января) и домашним матчем с греческим ПАОКом (30 января).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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