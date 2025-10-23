"Динамо" разгромно проиграло "Самсунспору" в Лиге конференций

"Самсунспор" – "Динамо" / x.com/Samsunspor

Киевское "Динамо" разгромно проиграло турецкому "Самсунспору" в матче второго тура основного раунда Лиги конференций сезона-2025/26. Поединок на домашнем стадионе бронзового призера чемпионата Турции в городе Самсун завершился со счетом 3:0 .

Хозяева поля открыли счет уже на 2-й минуте встречи – защитник "бело-синих" Алиу Тиаре ошибся при выходе из обороны, после чего Мариус Муандиманджи прострелил с правого фланга штрафной, а Энтони Мусаба забил в пустые ворота.

На 29-й минуте "Динамо" создало отличный момент, чтобы сравнять счет – Виталий Буяльский отдал разрезную передачу на Шолу Огундану, который прострелил на дальнюю штангу, где Александр Караваев не попал в пустые ворота.

А уже через пять минут "Самсунспор" укрепил свое преимущество в счете – Джелил Юксел пробил по воротам с линии штрафной, мяч рикошетом от Мусабы оказался в ногах у Муандиманджи, который воспользовался своим шансом.

На 39-й минуте турецкий клуб мог забивать в третий раз, но Руслан Нещерет совершил сейв после удара Карло Хольсе, который во вратарской замыкал прострел Мусабы с левого фланга.

Во втором тайме "Самсунспор" сделал счет разгромным – на 62-й минуте Хольсе дальним ударом попал в Тиаре, от которого мяч полетел под левую штангу.

Обзор матча "Самсунспор" – "Динамо"

Отметим, что в стартовом туре Лиги конференций чемпион Украины в номинально домашнем матче в польском Люблине проиграл английскому "Кристал Пэлас" (0:2), а "Самсунспор" на выезде обыграл варшавскую "Легию" (1:0).

Далее подопечных Александра Шовковского ждут еще четыре поединка в основном раунде Лиги конференций, где их соперниками будут "Зрински" (Босния и Герцеговина), "Омония" (Кипр), "Фиорентина" (Италия) и "Ноа" (Армения).

В третьем туре Лиги конференций 6 ноября "Динамо" проведет номинально домашний матч против боснийского "Зрински", а "Самсунспор" примет мальтийский "Хамрун Спартанс".

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.