"Динамо" разгромной победой стартовало в квалификации Лиги чемпионов (видео)

"Динамо" Киев / © ФК Динамо Киев

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Киевское "Динамо" разгромило мальтийский "Хамрун Спартанс" в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на на стадионе "Гибернианс" в городе Паола завершился со счетом 0:3 .

"Бело-синие" открыли счет на 13-й минуте встречи, когда Владислав Ванат нанес точный удар после передачи Виталия Буяльского.

Перед перерывом подопечные Александра Шовковского могли увеличивать свое преимущество в счете, но гол Дениса Попова после просмотра VAR был отменен из-за офсайда.

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Во втором тайме чемпион Украины удвоил свое преимущество в счете – на 76-й минуте отличился Буяльский, которому ассистировал Назар Волошин.

А точку в этом матче на 90+2-й минуте поставил Назар Волошин, забив с передачи Николая Шапаренко.

Обзор матча "Хамрун Спартанс" – "Динамо"

Будет добавлен в скором времени.

Для "Динамо" это был первый официальный матч в новом сезоне. "Хамрун Спартанс" является 11-кратным чемпионом Мальты и в первом квалифай-раунде ЛЧ прошел литовский "Жальгирис" – 0:2, 2:0 и 11:10 в серии пенальти.

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Ответный поединок будет номинально домашним для "бело-синих" и состоится 29 июля в польском Люблине (начало – в 21:00 по киевскому времени).

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в 3-й раунд отбора Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) – "Пафос" (Кипр).

Проигравший продолжит выступления в 3-м раунде квалификации Лиги Европы, где сразится с побежденным пары "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) – "Пафос" (Кипр).