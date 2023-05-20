"Динамо" разнесло "Александрию" и сохранило теоретические шансы квалифицироваться в Лигу Европы (видео)

"Бело-синие" за три тура до финиша отстают от "Зари" на 8 очков.

"Динамо" на выезде разгромило "Александрию" в поединке 27-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) – 1:5 .

Столичный клуб открыл счет на 17-й минуте усилиями Александра Андриевского. На 32-й минуте преимущество киевлян удвоил Владислав Ванат.

Ранее сообщалось, что Ванат получил 3-матчевую дисквалификацию за сексистское высказывание в адрес арбитра Екатерины Монзуль. Вероятно, "Динамо" уже подало апелляцию, что могло бы на время ее рассмотрения разрешить 21-летнему нападающему принять участие в игре с "Александрией".

В конце первого тайма подопечные Руслана Ротаня сократили отставание – на 40-й минуте точным ударом отличился Кирилл Сигеев.

Однако во второй половине поединка динамовцы не только не позволили сопернику отыграться, но и нарастили свой гандикап. На 73-й минуте третий гол в ворота хозяев забил Константин Вивчаренко.

На 75-й минуте матч прерывался из-за воздушной тревоги. После возвращения на поле подопечные Александра Шовковского, управляющего командой, пока Мирчи Луческу восстанавливается после операции, забили еще дважды. На 80-й минуте дубль оформил Вивчаренко, а за минуту за конца основного времени точку в игре поставил Назар Волошин.

"Динамо" (53 очка) осталось на четвертом месте в УПЛ. Впервые за 9 лет киевляне не отобрались в Лигу чемпионов, но еще имеют математические шансы завоевать "бронзу" и квалифицироваться в Лигу Европы – за три тура до завершения чемпионата "бело-синие" отстают от "Зари" на 8 баллов.

"Александрия" (42 очка) занимает пятую позицию, которая позволяет в следующем сезоне сыграть в квалификации Лиги конференций. Команда Ротаня опережает ближайшего преследователя – "Ворсклу" – на 6 зачетных пунктов.

В следующем туре "Динамо" 24 мая на выезде сыграет с "Колосом", а "Александрия" в тот же день в гостях померяется силами с "Вересом".

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