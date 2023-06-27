"Динамо" разорвало контракт со своим форвардом – Суркис поделился подробностями

Киевское "Динамо" решило прекратить сотрудничество с нападающим Артемом Бесединым.

Об этом президент клуба Игорь Суркис рассказал в комментарии "ТаТоТаке".

"Артем пришел ко мне на костылях – он лечится после тяжелой травмы. Мы поговорили и, несмотря на долгосрочный контракт с "Динамо", договорились о том, что он получит статус свободного агента. Желаю ему удачи!", – сказал Суркис.

Отметим, что контракт 27-летнего Беседина с "Динамо" был рассчитан до конца 2024 года.

В структуре "бело-синих" Беседин находился с 2013 года. Артем сыграл за столичный клуб 143 матча, в которых отличился 35 голами и 13 ассистами.

Вместе с "Динамо" форвард дважды стал чемпионом Украины и обладателем Суперкубка страны, а также трижды побеждал в национальном Кубке.

Последним клубом Беседина была "Омония", к которой нападающий присоединился на правах аренды в январе. За кипрский клуб Артем провел 15 матчей, забил один гол и сделал один ассист. Вместе с командой украинец стал обладателем Кубка Кипра.

Ранее сообщалось, что "Динамо" ярким видеороликом анонсировало возвращение в клуб Андрея Ярмоленко.

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