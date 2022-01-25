Динамо - Реал Мурсия: онлайн-видеотрансляция спарринга киевлян в зимнее межсезонье

Команда Мирчи Луческу продолжает готовиться к весенней части сезона.

Во вторник, 25 января, киевское "Динамо" проведет очередной контрольный матч на сборах в Испании.

Соперником команды Луческу стал клуб испанской Сегунди B "Реал Мурсия".

Поединок начнется в 18.00 по киевскому времени.

Вашему вниманию онлайн-видеотрансляция игры чемпиона Украины с испанским коллективом.

Следующий контрольный поединок команда Луческу проведет 27 января. Соперником киевлян будет "Буде-Глимт" (Норвегия). Начало игры – в 12:00 по киевскому времени.

"Динамо" завершило осенью часть УПЛ на втором месте турнирной таблицы , отстав от "Шахтера" на два балла.

, отстав от "Шахтера" на два балла. В первом матче после зимней паузы действующие чемпионы Украины 26 февраля в Киеве примут "Ингулец".

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