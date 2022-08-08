"Динамо" с Цыганковым прибыло в Австрию на ответный матч со "Штурмом" в Лиге чемпионов: кто в заявке

Стала известна заявка киевского "Динамо" во второй поединок 3-го квалификационного раунда самого престижного клубного турнира Европы с австрийским "Штурмом".

Отметим, что в воскресенье, 7 августа, первая команда "бело-синих" отправилась в австрийский город Грац. В этот же день утром киевляне провели тренировку в Лодзи, а после обеда отправились в аэропорт.

Как сообщает официальный сайт "Динамо", в Австрию прибыли 25 исполнителей. В списке нашлось место и для лидера команды – Виктора Цыганкова. Отметим, что 24-летний полузащитник получил повреждение на предматчевой разминке первой игры и в конце концов пропустил матч.

Вашему вниманию полная заявка украинского клуба на ответный матч со "Штурмом":

Вратари : Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Денис Бойко;

Защитники : Константин Вивчаренко, Денис Попов, Никита Бурда, Никита Кравченко, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Томаш Кенджера, Антон Боль;

Полузащитники : Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Антон Царенко, Александр Яцик;

Нападающие : Владислав Ванат, Артем Беседин.

В первом матче "Динамо" минимально одолело вице-чемпионов Австрии со счетом 1:0 . Победный мяч забил Караваев, заменивший именно травмированного Цыганкова;

. Победный мяч забил Караваев, заменивший именно травмированного Цыганкова; Ответный матч между киевлянами и австрийцами начнется 9 августа в 21:30 по Киеву на стадионе "Меркур-Арена" в Граце. Текстовая онлайн-трансляция этой игры будет доступна на ТСН Проспорт.

Напомним, что победитель противостояния "Динамо" – "Штурм" сыграет с победителем пары "Бенфика" – Митьюлланд в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.